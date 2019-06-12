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الان تتابع الأمن الأردني يحبط تهريب 600 ألف حبة مخدرة في طريقها إلى السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عمان - الخليج 365:
تمكنت قوات الأمن الأردني من إحباط محاولة تهريب نحو 600 ألف حبة مخدرة مخبأة داخل أحمال من الحجر كانت في طريقها للسعودية عبر أحد المنافذ الحدودية البرية، بواسطة مركبتي شحن.
ووردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات حول قيام عدد من الأشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، ومن خلال التحقيقات تم تحديد موعد تهريبها، عبر مركبتي الشحن عن طريق معبر حدودي ليتم ضبطهما.
وبتفتيش المركبتين عثر داخل المركبة الأولى على 400 ألف حبة مخدرة، وفي الثانية 200 ألف حبة، أخفيت بطريقة مُحكمة داخل أحمال من الحجر، وألقي القبض على 4 أشخاص متورطين في القضية.
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