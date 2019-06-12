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وزير الخارجية البحريني يطالب بموقف دولي صارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني

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جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد أن استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي تصعيد خطير تم بسلاح إيراني، وأدى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء.

وأضاف الوزير خالد بن احمد أن المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوفر له.

جاء ذلك في تغريدات عبر حساب الوزير خالد بن احمد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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