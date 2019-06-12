شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحريني يطالب بموقف دولي صارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد أن استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي تصعيد خطير تم بسلاح إيراني، وأدى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء.

وأضاف الوزير خالد بن احمد أن المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوفر له.

جاء ذلك في تغريدات عبر حساب الوزير خالد بن احمد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».