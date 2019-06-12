شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحريني يطالب بموقف دولي صارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني والان مع التفاصيل
وأضاف الوزير خالد بن احمد أن المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوفر له.
جاء ذلك في تغريدات عبر حساب الوزير خالد بن احمد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البحريني يطالب بموقف دولي صارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.