الرئيس: مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد

نور رشوان

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجهود التي قامت بها الدولة المصرية لمكافحة الفساد في كافة المجالات.

وقال «السيسي»، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، مساء الأربعاء، إن «مصر قطعت شوطًا كبيرًا، خلال السنوات الأخيرة، في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، من خلال إجراء بحوث ودراسات واستطلاعات للرأي بهدف تعقب أسباب الفسا».

وأشار إلى استحداث الهيئة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وإصدار العديد من التشريعات لمواجهته، بالإضافة إلى استحداث إدارات لمكافحة كافة صور المالية...