قصف حوثي جديد ضد الأراضي السعودية...ومواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بعد قصف مطار أبها...وسلسلة من العمليات الإرهابية الحوثية لا تنقطع على المملكة منذ 2017

اعداد محمد بشاري

أعلن التحالف العربي في اليمن، الأربعاء، إصابة 26 شخصًا جراء سقوط مقذوف حوثي في هجوم إرهابي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن مقذوفا معاديا (حوثيا) سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.

قصف مطار أبها يتصدر تويتر

وقد تصدر حادث قصف مطار أبها موقع التواصل الإجتماعي"تويتر" حيث أعرب العديد من رواد السوشيال ميديا عن حزنهم بعد وقوع هذه العملية لإرهابية الخسيسة ووقوع إصابات بين المدنيين،داعين الله ان يحفظ السعودية وشعبها.

أبرز هجمات الحوثيين على السعودية

منذ إطلاق الحملة العسكرية التي تقودها السعودية على جماعة الحوثيين في اليمن بشهر مارس 2015، استهدف الحوثيون الأراضي السعودية بالعديد من الهجمات رداً على ما يتعرضون له من قصف جوي، وكان آخر عمليات الحوثيين هجوماً بطائرات مسيرة مفخخة على منشآت نفطية أمس. وفيما يلي قائمة بأبرز الهجمات التي تعرضت لها السعودية من جانب الحوثيين:

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• في سبتمبر 2017: أطلق الحوثيون صاروخاً باليستياً على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير (جنوب).

• في نوفمبر 2017: استهدف الحوثيون مطار الملك خالد الدولي شمال الرياض بصاروخ باليستي.

• في مارس 2018: قال الحوثيون إنهم استهدفوا بصواريخ باليستية مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وقاعدة جازان، ومطار أبها الإقليمي.

• في أبريل 2018: أعلن التحالف السعودية عن تعرض ناقلة نفط سعودية لهجوم من الحوثيين في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة، وإصابتها إصابة طفيفة غير مؤثرة.

• في أبريل 2018 أيضاً أعلن الحوثيون عن استهداف مقر وزارة الدفاع السعودية، وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي، ما أدى إلى إيقاف حركة الملاحة الجوية في المطار لفترة قبل استئنافها.

• في مايو 2018: أعلن الحوثيون أنهم قصفوا الميناء الجاف وأهدافاً اقتصادية أخرى بالرياض بدفعة صواريخ من طراز بركان.

• في يوليو 2018: قال التحالف السعودي الإماراتي إن الحوثيين هاجموا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، وألحقوا بها أضراراً طفيفة بها، بعدما أعلن الحوثيون استهدافهم لبارجة سعودية في المنطقة.

• في يوليو 2018 أيضاً أعلن الحوثيون استهداف مصفاة شركة أرامكو في الرياض بطائرة مسيرة.

• في 14 مايو 2019: أعلن الحوثيون أنهم نفذوا «عملية عسكرية كبرى» بطائرات مسيرة ضد أهداف سعودية، وأقرّت وزارة الطاقة السعودية بوقوع الهجوم على منشآت نفطية، ما أدى لوقف ضخ النفط في أحد الأنابيب الواصلة بين شرق المملكة وغربها.