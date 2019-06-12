ظريف لوزير الخارجية الياباني: سنلجأ لطرق بديلة لمواجهة الحرب الإقتصادية الأميركية علينا

لفت وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، خلال لقائه نظيره الياباني تارو كونو ، إلى "أننا سنلجأ لطرق بديلة لمواجهة الحرب الإقتصادية التي تفرضها ​واشنطن​ علينا". وكان وزير الخارجية الياباني تارو كونو، قد أكّد "أننا مستعدون لفعل أي شيء لخفض حدة التوتر في المنطقة والتصعيد بين ​طهران​ وواشنطن"، مشيرًا إلى أن "إيران بلد مهم في ​الشرق الأوسط​ وتصعيد التوتر معها سيضر بالجميع".

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