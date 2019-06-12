خارجية الكويت: ندين استهداف مطار أبها بالسعودية الذي يعد تصعيدا خطيرا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "إدانة واستنكار الكويت الشديدين للاعتداء الإجرامي الآثم الّذي تعرّض له مطار أبها في السعودية، وأدّى إلى إصابة عدد من الأبرياء".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذا الاعتداء الآثم الّذي يستهدف أمن السعودية وأمان شعبها الشقيق، يمثّل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي"، مؤكّدةً "وقوف الكويت التام إلى جانب الأشقاء في السعودية وتأييدها ومساندتها لها في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها".
وعبّرت الخرجية عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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