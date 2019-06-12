أكّد وزير الخارجية الياباني تارو كونو، خلال لقائه نظيره ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ "أننا مستعدون لفعل أي شيء لخفض حدة التوتر في المنطقة والتصعيد بين ​طهران​ و​واشنطن​"، مشيرًا إلى أن "إيران بلد مهم في ​الشرق الأوسط​ وتصعيد التوتر معها سيضر بالجميع".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الياباني لظريف: مستعدون لفعل أي شيء لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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