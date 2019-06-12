أعلنت الأمم المتحدة أن "قرابة 70 ألف يمني، تأثروا بالأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا في أكثر من 10 محافظات"، مشيرةً إلى أن "محافظة حجة كانت الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة".
ولفتت إلى أن "الأمطار الغزيرة، هطلت بشكل مكثف، في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى زيادة حادة في عدد الأسر المتضررة من الفيضانات المفاجئة التي أدت أيضا إلى تلف في البنية التحتية"، محذرةً من أن "الفيضانات قد تعمل على تصاعد انتشار الأمراض في جميع أنحاء اليمن، حيث هناك 293 من مديريات البلاد البالغ عددها 333 متأثرة بالفعل بوباء الكوليرا".
وأعلنت أنه "تم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الأمطار الغزيرة، بما في ذلك وفيات، فيما لم يتم بعد التأكد من عدد الضحايا".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: 70 ألف يمني تأثروا بالأمطار في 10 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.