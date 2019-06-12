الأمم المتحدة: 70 ألف يمني تأثروا بالأمطار في 10 محافظات

أعلنت ​الأمم المتحدة​ أن "قرابة 70 ألف يمني، تأثروا ب​الأمطار​ الغزيرة التي هطلت مؤخرا في أكثر من 10 محافظات"، مشيرةً إلى أن "محافظة حجة كانت الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة".

ولفتت إلى أن "الأمطار الغزيرة، هطلت بشكل مكثف، في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى زيادة حادة في عدد الأسر المتضررة من ​الفيضانات​ المفاجئة التي أدت أيضا إلى تلف في البنية التحتية"، محذرةً من أن "الفيضانات قد تعمل على تصاعد انتشار ​الأمراض​ في جميع أنحاء ​اليمن​، حيث هناك 293 من مديريات البلاد البالغ عددها 333 متأثرة بالفعل بوباء ​الكوليرا​".

وأعلنت أنه "تم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الأمطار الغزيرة، بما في ذلك ​وفيات​، فيما لم يتم بعد التأكد من عدد الضحايا".