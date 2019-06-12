حركة "حماس" تستهجن مشاركة دول عربية بورشة البحرين

استهجنت حركة "حماس" "موافقة بعض الدول العربية، على المشاركة في الورشة الاقتصادية بالبحرين، المزمع عقدها يومي 25 و26 من الشهر الحالي"، مشيرة إلى أن "ورشة البحرين إحدى خطوات تنفيذ خطة السلام الأميركية المعروفة باسم صفقة القرن، والتي ستؤدي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية".
وطالبت بـ"مقاطعة هذه الورشة، وأي مواقف وخطوات من شأنها التطبيع مع إسرائيل، أو المساس بالحقوق الفلسطينية".
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