حركة "حماس" تستهجن مشاركة دول عربية بورشة البحرين

استهجنت حركة "حماس" "موافقة بعض ​الدول العربية​، على المشاركة في الورشة الاقتصادية ب​البحرين​، المزمع عقدها يومي 25 و26 من الشهر الحالي"، مشيرة إلى أن "ورشة البحرين إحدى خطوات تنفيذ خطة السلام الأميركية المعروفة باسم ​صفقة القرن​، والتي ستؤدي في النهاية إلى تصفية ​القضية الفلسطينية​".

وطالبت بـ"مقاطعة هذه الورشة، وأي مواقف وخطوات من شأنها التطبيع مع ​إسرائيل​، أو المساس بالحقوق الفلسطينية".