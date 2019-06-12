رئيس الحكومة المغربية ينفي علمه بحضور بلاده مؤتمر المنامة

نفى رئيس ​الحكومة المغربية​ ​سعد الدين العثماني​ علمه بمشاركة بلاده في مؤتمر ​البحرين​ لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية في إطار "​صفقة القرن​". ويأتي تصريح العثماني تعليقا على ما نقلته وكالة "​رويترز​" أمس عن مسؤولين أميركيين أن مصر و​الأردن​ والمغرب أبلغوا إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بعزمهم على حضور مؤتمر ترعاه ​واشنطن​ في البحرين هذا الشهر لدعم ​الاقتصاد الفلسطيني​.

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