الخارجية الصينية: وليد المعلم سيزور الصين بين 16 و21 حزيران

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية، غنغ شوان، أنّ "بدعوة من وزير ​الخارجية الصينية​ ​وانغ يي​، يقوم وزير الخارجية السورية ​وليد المعلم​ بزيارة الصين في الفترة من 16 حتّى 21 حزيران الحالي".

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