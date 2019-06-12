بومبيو: أميركا تولت القيادة لأكثر من عقد لتعزيز السلام والاستقرار الدوليين

أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايكل بومبيو​ أن "​الولايات المتحدة​ تولت لأكثر من عقد من الزمن القيادة لتعزيز السلام والاستقرار الدوليين من خلال تمكين ​المرأة​ لتولي هذا الدور ومعالجة التحديات التي تواجه النساء والفتيات في المناطق التي تشهد صراعات أو كوارث"، مشيرًا إلى أن "توجه استراتيجية ​وزارة الخارجية​ لضمان مشاركة النساء والفتيات ذات المغزى وسلامتهن في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام الثابت والدائم، وكذلك تعزيز قدرة شركاء الولايات المتحدة على الدفع قدما بقضايا المرأة والسلام والأمن".

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