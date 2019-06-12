سلطات هونغ كونغ أرجأت مشروع قانون تسليم المطلوبين الى الصين

أرجأت السلطات في هونغ كونغ دراسة مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، فيما تظاهر الآلاف في هونغ كونغ وأغلقوا طرقاً رئيسية في وسط المدينة إحتجاجا على مشروع القانون.
وقام آلاف المتظاهرين ومعظمهم من الشباب الذين يرتدون ملابس سوداء بتطويق مبانٍ حكومية في وسط المدينة وشلوا حركة المرور خلال مطالبتهم سحب مشروع القانون الذي تدعمه بكين.
وفي هذا السياق، حذر نائب رئيسة الحكومة ماثيو شونغ المتظاهرين من مواصلة الاحتجاجات، وطلب منهم في رسالة فيديو التفرق واحترام القانون، في أول رد فعل حكومي على التظاهرات المناهضة لمشروع القانون.
ورغم هذا التحرك رفضت رئيسة الحكومة كاري لام سحب هذا القانون. وأثار النص قلق حكومات غربية كما أغضب سكان هونغ كونغ الذين يعتبرون أن القضاء الصيني غامض ومسيس، ويرون أن هذا القانون يسيء إلى صورة هونغ كونغ الدولية والتي تتمتع بسيادة شبه الذاتية.
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