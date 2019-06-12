سلطات هونغ كونغ أرجأت مشروع قانون تسليم المطلوبين الى الصين

أرجأت السلطات في ​هونغ كونغ​ دراسة مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى ​الصين​، فيما تظاهر الآلاف في هونغ كونغ وأغلقوا طرقاً رئيسية في وسط المدينة إحتجاجا على مشروع القانون.

وقام آلاف المتظاهرين ومعظمهم من ​الشباب​ الذين يرتدون ملابس سوداء بتطويق مبانٍ حكومية في وسط المدينة وشلوا ​حركة المرور​ خلال مطالبتهم سحب مشروع القانون الذي تدعمه بكين.

وفي هذا السياق، حذر نائب رئيسة ​الحكومة​ ماثيو شونغ المتظاهرين من مواصلة الاحتجاجات، وطلب منهم في رسالة فيديو التفرق واحترام القانون، في أول رد فعل حكومي على التظاهرات المناهضة لمشروع القانون.

ورغم هذا التحرك رفضت رئيسة الحكومة ​كاري لام​ سحب هذا القانون. وأثار النص قلق حكومات غربية كما أغضب سكان هونغ كونغ الذين يعتبرون أن ​القضاء​ الصيني غامض ومسيس، ويرون أن هذا القانون يسيء إلى صورة هونغ كونغ الدولية والتي تتمتع بسيادة شبه الذاتية.