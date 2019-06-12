مسؤول بحركة "فتح": ورشة المنامة محاولة أميركية لخلق بدائل للنظام الفلسطيني

لفت أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية ماجد الفتياني إلى أن "ورشة ​المنامة​ الاقتصادية التي تعقدها ​واشنطن​، محاولة أميركية لخلق بدائل للنظام السياسي الفلسطيني، وفتح الأبواب للتطبيع مع ​إسرائيل​"، مشيراً إلى أنه "تحاول ​الإدارة الأميركية​ من خلال ورشة المنامة، فتح الأبواب من أجل التطبيع، والالتفاف على النظام السياسي الفلسطيني، وخلق بدائل له".

وأشار إلى أن "الإدارة الأميركية شريكة للاحتلال الإسرائيلي وكل همّها هو تغيير شكل الاحتلال، وإدامة السيطرة على الأرض تحت مسميات التنمية والرخاء"، داعياً ​الدول العربية​ لمقاطعة ورشة ​البحرين​.