مستشار وزير البيئة للنشرة: الوزارة لم تتكلف بأي مبلغ مالي مقابل حضور الخبير البيئي الدولي

أوضح مستشار وزير البيئة جوزيف أسمر، في حديث مع "النشرة"، أن "الوزارة لم تتكلف بأي مبلغ مالي مقابل حضور خبير بيئي للبحث عن مصدر روائح النفايات المنتشرة في بيروت الكبرى"، لافتاً إلى أن "الخبير الفرنسي من اصول لبنانية قد حضر إلى لبنان بشكل تطوعي".

ورأى أسمر ان "مشكلة الروائح هذه يعاني منها كل اللبنانيين خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة دون ان يتمكن احد من معرفة المصدر الحقيقي للروائح"، مشيراً إلى انه "تم تحديد المشكلة الاساسية للروائح وهي معامل تسبيغ النفايات المنتشرة في بيروت الكبرى والتي يتواجد جزء منها في الكارنتينا وقرب الكوستا برافا، مع الاخذ بعين الاعتبار وجود اسباب أخرى تتسبب بشكل أقل بهذه الرائحة".

ولفت أسمر إلى أن "الخبير قد أعطى الوزارة بعض التوصيات التي تستوجب وضع بعض المواد على النفايات في معامل التسبيغ للحد من انبعاث هذه الروائح".