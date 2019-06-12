الجيش الاسرائيلي اعلن رصد طائرة مسيرة دخلت من اجواء لبنان الى اسرائيل

اعلن المتحدث بإسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي ادرعي انه "قبل قليل رصدت قوة عسكرية اسرائيلية طائرة مسيرة دخلت من الأجواء ال​لبنان​ية الى المجال الجوي الاسرائيلي وعادت الى لبنان حيث كانت تحت متابعة القوات".

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