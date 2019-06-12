الجيش الاسرائيلي اعلن رصد طائرة مسيرة دخلت من اجواء لبنان الى اسرائيل

اعلن المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انه "قبل قليل رصدت قوة عسكرية اسرائيلية طائرة مسيرة دخلت من الأجواء اللبنانية الى المجال الجوي الاسرائيلي وعادت الى لبنان حيث كانت تحت متابعة القوات".
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