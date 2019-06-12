الشيخ زعيتر: لا نسمح لاحد بضرب الجيش بوردة ولكن لن نسمح لاحد ان يعتدي علينا

طالب عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ شوقي زعيتر خلال تشييع الشبان من عشيرة زعيتر في الكنيسة قضاء بعلبك بـ"تحقيق شفاف بمقتلهم"، معتبراً ان "من يتهمهم بإلارهاب فهو ارهابي هولاء كما غيرهم ذهبوا بهذا الاتجاه من ظلم الدولة لهم بعدم تامين فرص عمل للعيش بكرامة".
وأكد "اننا لا نسمح لاحد بضرب الجيش بوردة لكن لن نسمح لاحد ان يعتدي علينا والجيش هو الحامي الوحيد للشعب اللبناني ونقول لمن يعتبر ان الجيش هو جيش صليبي نقول له الجيش هو حبيبنا ولا يمكن ان نساوي بين من قتل الجيش في الشمال وهولاء المظلومين".
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