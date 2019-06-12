قامت دورية من مركز أمن عام غزير، بالتنسيق مع قوة من شعبة معلومات أمن عام ​جبل لبنان​ في ​المديرية العامة للأمن العام​، بإقفال محال تجارية يديرها سوريون بطريقة غير شرعية وختمتها بالشمع الأحمر، في منطقة ​الصفرا​ ​كسروان​، بناء لإشارة القضاء المختص، وأوقفت عددا من السوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية وسلمتهم إلى القضاء المختص.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام أقفل محال يديرها سوريون في الصفرا كسروان وأوقف داخلين خلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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