صقر إستقبل وفدا من لجنة مستخدمي المستشفيات الحكومية وإتفاق على عقد اجتماع موسع الاربعاء المقبل

إستقبل الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، وفدا من اللجنة التأسيسية لنقابة مستخدمي وعمال المستشفيات الحكومية برئاسة عضو اللجنة النقابي خليل كاعين. وتم البحث في آخر التطورات حول المشكلات التي يعاني منها موظفو وعمال القطاع وخصوصا عدم دفع الرواتب بين 3 و7 أشهر .
وتم الاتفاق، حسب بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام على "عقد اجتماع موسع للجان المستشفيات في جميع المناطق، الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء 19 الحالي، في مقر الاتحاد، لبحث الموقف واتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق المطالب.
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