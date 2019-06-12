صقر إستقبل وفدا من لجنة مستخدمي المستشفيات الحكومية وإتفاق على عقد اجتماع موسع الاربعاء المقبل

إستقبل الامين العام للاتحاد العمالي العام ​سعد الدين حميدي صقر​، وفدا من اللجنة التأسيسية لنقابة مستخدمي وعمال ​المستشفيات​ الحكومية برئاسة عضو اللجنة النقابي خليل كاعين. وتم البحث في آخر التطورات حول المشكلات التي يعاني منها موظفو وعمال القطاع وخصوصا عدم دفع الرواتب بين 3 و7 أشهر .

وتم الاتفاق، حسب بيان صادر عن ​الاتحاد العمالي العام​ على "عقد اجتماع موسع للجان المستشفيات في جميع المناطق، الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء 19 الحالي، في مقر الاتحاد، لبحث الموقف واتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق المطالب.