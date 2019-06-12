أفادت مصادر ​عين التينة​ للـLBCIعن لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ومساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون الشرق الأدنى ​دايفيد ساترفيلد، بأنه "تم استكمال البحث في موضوع الحدود البرية والبحرية والأمور وصلت الى دقائقها ودقتها في الحفاظ على كامل الحقوق اللبنانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـLBCI عن لقاء بري -ساترفيلد: تم استكمال البحث في موضوع الحدود البرية والبحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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