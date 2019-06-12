الحريري يلتقي ساترفيلد في السراي الحكومي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد، ترافقه السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وتم خلال الاجتماع عرض مسار المهمة التي يقوم بها. واستكملت المناقشات الى مائدة غداء.
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