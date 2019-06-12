فنيانوس استقبل جوان حبيش ومدير مرفأ طرابلس ورئيس الاركان في الجيش

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ بحضور مدير مكتبه ​شكيب خوري​، الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM الفرنسية للنقل وشحن الحاويات رودولف ​جاك سعادة​ والمدير الاقليمي للشركة جو دقاق وبحث معه في شؤون عامة.

وتابع فنيانوس مع رئيس اتحاد بلديات ​كسروان​ ​جوان حبيش​، حاجات قضاء كسروان الانمائية، والمشاريع التي تنفذها الوزارة داخل قضاء كسروان - الفتوح واستكمال المرفأ السياحي في ​جونية​، وتأهيل اوتوستراد الساحل الشمالي بانتظار قرض بنك الاستثمار الاوروبي بعد الموافقة على فض العروض الذي يتابعه ​مجلس الانماء والاعمار​.

واطلع وزير الاشغال من مدير ​مرفأ طرابلس​ احمد تامر على اخر تطورات حركة السفن التي شهدت نمواً خلال الخمسة الاشهر الأولى من ​السنة​ بنسبة 7 % مقارنة بالعام 2018، اضافة الى التنسيق مع مجلس الانماء والاعمار لإطلاق مناقصات مشاريع التوسعة الممولة من قرض ​البنك الاسلامي​ للتنمية.

واشار تامر الى ان "​سفينة​ التدريب المصرية عايدة 4 ستزور الاسبوع المقبل مثل كل عام مرفأ طرابلس وسيقام لها احتفالاً برعاية فنيانوس"، لافتاً الى ان "الاحتفال هذه السنة سيكون تكريماً ل​شهداء الجيش​ و​قوى الامن الداخلي​ الذين استشهدوا خلال القيام بواجبهم الوطني".

كما التقى رئيس الاركان في ​الجيش اللبناني​ ​اللواء​ ​أمين العرم​.