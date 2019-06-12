فنيانوس استقبل جوان حبيش ومدير مرفأ طرابلس ورئيس الاركان في الجيش

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس بحضور مدير مكتبه شكيب خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM الفرنسية للنقل وشحن الحاويات رودولف جاك سعادة والمدير الاقليمي للشركة جو دقاق وبحث معه في شؤون عامة.
وتابع فنيانوس مع رئيس اتحاد بلديات كسروان جوان حبيش، حاجات قضاء كسروان الانمائية، والمشاريع التي تنفذها الوزارة داخل قضاء كسروان - الفتوح واستكمال المرفأ السياحي في جونية، وتأهيل اوتوستراد الساحل الشمالي بانتظار قرض بنك الاستثمار الاوروبي بعد الموافقة على فض العروض الذي يتابعه مجلس الانماء والاعمار.
واطلع وزير الاشغال من مدير مرفأ طرابلس احمد تامر على اخر تطورات حركة السفن التي شهدت نمواً خلال الخمسة الاشهر الأولى من السنة بنسبة 7 % مقارنة بالعام 2018، اضافة الى التنسيق مع مجلس الانماء والاعمار لإطلاق مناقصات مشاريع التوسعة الممولة من قرض البنك الاسلامي للتنمية.
واشار تامر الى ان "سفينة التدريب المصرية عايدة 4 ستزور الاسبوع المقبل مثل كل عام مرفأ طرابلس وسيقام لها احتفالاً برعاية فنيانوس"، لافتاً الى ان "الاحتفال هذه السنة سيكون تكريماً لشهداء الجيش وقوى الامن الداخلي الذين استشهدوا خلال القيام بواجبهم الوطني".
كما التقى رئيس الاركان في الجيش اللبناني اللواء أمين العرم.
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