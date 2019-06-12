هاشم: طالبنا الحكومة بإصدار المراسيم لإنصاف الناجحين بمجلس الخدمة المدنية

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، إلى "أنّنا كنّا نتمنّى أن تُتّخذ القرارات والإجراءات الّتي لا تحرم طلاب لبنان من ​الامتحانات الرسمية​، ولا يمكن تبرير حرمانهم".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا لطالما كرّرنا موقفنا بحقّ الناجحين في مباراة ​مجلس الخدمة المدنية​، ورفعنا الصوت مُطالبين ​الحكومة​ بإصدار المراسيم لإنصافهم إذا كانت نيّة المسؤولين بناء وطن العدالة، وهذا ما سنحاول حفظه في ​الموازنة​ كي لا يضيع هذا الحق".