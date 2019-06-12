لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، إلى "أنّنا كنّا نتمنّى أن تُتّخذ القرارات والإجراءات الّتي لا تحرم طلاب لبنان من الامتحانات الرسمية، ولا يمكن تبرير حرمانهم".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا لطالما كرّرنا موقفنا بحقّ الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، ورفعنا الصوت مُطالبين الحكومة بإصدار المراسيم لإنصافهم إذا كانت نيّة المسؤولين بناء وطن العدالة، وهذا ما سنحاول حفظه في الموازنة كي لا يضيع هذا الحق".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: طالبنا الحكومة بإصدار المراسيم لإنصاف الناجحين بمجلس الخدمة المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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