بطيش التقى وفد نقابة اصحاب محطات توزيع المحروقات وسفيرة لبنان في تشيلي

التقى اليوم وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وفد نقابة اصحاب محطات توزيع المحروقات في لبنان برئاسة سامي البراكس الذي عرض للمشاكل التي يتخبط بها القطاع.
واستقبل الوزير بطيش سفيرة لبنان في تشيلي جمانة خداج على رأس وفد من رجال الاعمال المتحدرين من اصل لبناني وبحث معهم في سبل تطوير وتعزيز التبادل التجاريين لبنان وتشيلي نظراً لوجود جالية لبنانية كبيرة فاعلة في الدورة الاقتصادية التشيلية . خصوصا وان الاقتصاد التشيلي في نمو متصاعد .
ودعا الوزير بطيش الوفد الى الاستثمار في لبنان في شتى المجالات الاقتصادية.
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