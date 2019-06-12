أسود: امتحانات الشهادة المتوسطة بلا طعمة وإلغاؤها خطوة ضرورية

أكّد عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "إلغاء امتحانات ​الشهادة المتوسطة​ الرسمية خطوة ضرورية لأنها بلا طعمة وتخلق أعباء وضغوطًا نفسية ليس لها أي تبرير لها طالما أن امتحان الثانوية العامة هو الفصل الأساسي للطلاب"، مضيفًا: "بلا كاميرا و بلا عواطف و امتحان عثماني".

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