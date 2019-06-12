كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية تعلن عن موعد إجراء مباراة الدخول الخاصة إلى الفصل الخامس

أعلنت ​كلية الهندسة​ في ​الجامعة اللبنانية​ أنها ستجري مباراة الدخول الخاصة إلى الفصل الخامس (​السنة​ الثالثة) للعام الجامعي 2019 – 2020 بتاريخ 23 أيلول 2019 من التاسعة صباحًا حتى الثانية من بعد الظهر.

وأوضحت الكلية أن طلبات الترشيح لهذه المباراة الموحدة تُقبل بدءًا من الإثنين 9 أيلول 2019 ولغاية الجمعة 20 أيلول 2019 في مركز العمادة، المجمع الجامعي في الحدث، مبنى كلية الهندسة، قرب مبنى سكن ​الطلاب​.

وذكرت أنه يُقبل للاشتراك في المباراة طلاب كلية ​العلوم​ في الجامعة اللبنانية المنتسبين إلى أقسام الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية الذين أتموا بنجاح ثلاث سنوات في الكلية، بالإضافة إلى طلاب معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية الذين نالوا شهادة Diplome Du Premier Cycle Technique (DPCT).

وأشارت إلى أن "المستندات المطلوبة هي:

-إخراج قيد إفرادي أو صورة عن الهوية مصدّقة،

-نسخة مصدقة عن البكالوريا اللبنانية،

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-صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة،

-رسم اشتراك في المباراة (35000 ليرة لبنانية)،

-الإفادات الجامعية مُصدّقة،

-الشهادة الجامعية".

وأفادت الكلية بأن "مركز الامتحانات هو عمادة كلية الهندسة، المجمع الجامعي في الحدث، مبنى كلية الهندسة، الطابق الأول".