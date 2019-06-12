الإفراج عن كنديتين خطفتنا في غانا

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أكرا: أعلنت السلطات الغانية ان شابتين كنديتين خطفتا في الاسبوع الماضي في كوماسي، ثاني أكبر مدن غانا، قد أفرج عنهما صباح الأربعاء، كما اعلنت سلطات اكرا.

جاء في بيان لوزير الإعلام الغاني كوجو أوبونغ نكروماه، ان "الأجهزة الأمنية قامت بعملية فجر الأربعاء 12 يونيو 2019، وتمكنت من إنقاذ الكنديتين اللتين خطفتا في منطقة أشانتي"، مؤكدا "للمواطنين الغانيين والسائحين" انهم ما زالوا "في أمان".

كانت الشابتان اللتان تبلغان 19 و20 من العمر، وتدرسان في جامعة كوماسي التقنية التي تبعد حوالى 250 كيلومترا شمال العاصمة أكرا، خطفتا بهدف طلب فدية على ما يبدو، مساء 4 يونيو، لدى ترجلهما من سيارة أجرة أمام نادي الغولف في كوماسي.

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لم يتسن الوقت لكندية ثالثة كانت في السيارة للخروج عندما خطفت رفيقتاها. وتوجهت مع سائق سيارة لإبلاغ الشرطة. واوضحت الشرطة أنهن متطوعات يعملن في منظمة "تحدي الشباب" الكندية غير الحكومية لتقديم الإغاثة.

وحصلت عمليات خطف عديدة في الأشهر الأخيرة في غانا بهدف طلب فدية، وهي "ظاهرة تؤثر على إخواننا النيجيريين، لكننا لم نكن نعرفها من قبل"، بحسب الرئيس نانا أكوفو أدو في أواخر أبريل.

مساء الثلاثاء، أعلنت الشرطة الغانية توقيف زعيم حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة، صامويل أوفوسو-أمبوفو للاشتباه في "صلته بعمليات خطف مختلفة".

لم تشهد غانا أي مشاكل أمنية كبيرة في تاريخها، ودائما ما اعتُبرت دولة مسالمة، في منطقة تعاني من الحروب الأهلية والإجرام المتفشي والجماعات المتطرفة. وقد جعلت غانا الواقعة في غرب أفريقيا، من السياحة وخصوصًا الأميركية الشمالية، واحدة من دعائم تنميتها الاقتصادية.

