شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على إنارة 3 مداخل بمركز أدفو لتشجيع تنميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الأقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال إجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن سيد خليل، بشأن إنارة وتوصيل المرافق لمداخل السباعية والغنيمة والكرابلة التابعين لمركز أدفو، بمحافظة أسوان.

من جانبه، أكد النائب حسن سيد خليل، فى كلمته خلال الاجتماع، أهمية إنارة هذه الطرق لاسيما إنها مداخل مهمة من شأنها ربط المدن بالطريق الصحراوى الأمر الذى من شأنه المساعدة فى تشجيع التنمية والاستثمارات فى الطريق الصحراوى وأدفو الجديدة، بالإضافة إلى منع الكثير من الحوادث على الطرق.

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وقال عضو مجلس النواب، إن معظم الكتل السكنية بالمحافظة تتواجد على شريط نهر النيل، لكن إنارة الطرق المرتبطة بالطريق الصحراوى ستشجع المواطنين فى الانتقال وتنمية مناطق جديدة.

بدوره أيد ممثل المحافظة، مطلب النائب البرلمانى لاسيما وأهمية الحاجة إليها، ليطالب ممثل التخطيط شعراوى عبد المنعم، بمخاطبة المحافظة وزارة التخطيط لتدبير الإعتمادات المطلوبة، مع وضع مخطط لأولويات التنفيذ.