لجنة الاقتراحات بالنواب توافق على فتح مأمورية قضائية بـ"الفرافرة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، علي الاقتراح المُقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن فتح مأمورية قضائية بمركز الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد.
يأتي ذلك لاسيما بعدما أكد النائب برديس سيف الدين، أن مركز الفرافرة يبعد مسافات كبيرة جدأً عن مركز الداخلة والخارجة وأسيوط، ويعاني المواطنين أشد المعاناة ويكلفهم حصولهم علي حقوقهم القضائية الكثير من الجهد والمال.
من جانبه قال المستشار محمود سمير، ممثل وزارة العدل، إن النائب له كل الحق بالفعل في طلب فتح مأمورية قضائية بمنطقة الفرافرة، وهناك استعداد كامل لدينا في التجهيز حال توفير مقر لهم.
بدوها أكدت نائب محافظ الوادي الجديد، استعداد المحافظة بالكامل لتوفير مقر لإقامة المأمورية القضائية لحين إفتتاح مجمع المحاكم المزمع إنشاءه علي مساحة 10 الاف متر، بقولها : " رئيس الوزراء وجه بالإنتهاء من مجمع المحاكم خلال عامين، لكن ليس لدينا مانع من توفير مقر حالياً لفتح مأمورية قضائية للتهسيل علي أهالينا لحين افتتاح المجمع".
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