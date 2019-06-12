شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "اقتراحات البرلمان" توافق على مقترح بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن تعديل المادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وأوصت الحكومة باتخاذ اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية فى ضوء التعديل المقترح. وجاء نص التعديل المقترح من النائبة بشأن تعديل المادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، كالتالي: "علي عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصة، وفى حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه إبلاغ رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الاجتماع، ويجوز لأي عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أو لمالك في العقار أن ينيب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية من يراه من أعضاء الجمعية العمومية فى حالة التصويت العلني فقط، ولا تكون الإنابة إلا لعضو واحد فقط، أما في حالات التصويت السري في اختيار رئيس وأعضاء الاتحاد أو سحب الثقة منهم فلا يجوز الاعتداد بأي إنابة ولا يجوز للعضو أن ينيب عنه آخر". Advertisements من جانبه، قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات، إن أموال الاتحاد من الذي يحميها، والجمعيات العمومية التي تنعقد تكون وهمية، وهناك اختلاسات للأموال، ويجب أن تعامل أموال اتحاد الشاغلين مثل المال العام، ويتم معاملة القائمين علي اتحاد الشاغلين كموظفين عموميين.

لجنة اقتراحات (4)

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