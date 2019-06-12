شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس البريد: خدمات مماثلة لماكينات الصرف الآلى بمكاتب البريد من الشباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بهاء طوسون، مستشار رئيس هيئة البريد، إن كافة مكاتب البريد، تقدم نفس خدمة (A.T.M) - وهي ماكينات الصرف الآلي، ولكن من الشباك، بالإضافة إلى توافر ماكينات خارج المكاتب موزعة بالمناطق الأكثر حيوية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى اليوم الأربعاء، الاقتراح برغبة المقدمة من النائب بدوى النويشى بشأن تركيب عدد 3 ماكينات (A.T.M) ماكينة صرف آلي بمكاتب بريد (قرية الميمون، الواسطي رئيسي، الواسطي فرعي)، وذلك بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف، كثاني أكبر مركز إداري بالمحافظة كثافة سكانية ومساحة جغرافية للتيسير علي عملاء الهيئة ذات الأعداد المتصخمة خاصة من أصحاب المعاشات.

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وتعقيباً علي الاقتراح البرلماني، أشار طوسون إلي أن مركز ميمون مرشح لتركيب ماكينة A.T.M قريباً، أما بالنسبة لمكتب الواسطى الفرعى فيتعذر أمنياً تركيب ماكينة هناك، لاسيما أن المكتب تعرض للسرقة سابقاً.



وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح البرلمانى المقدم من النائب بدوى نويشى فيما يتعلق بتركيب ماكينات صرف آلى فى مكاتب بريد قرية الميمون والواسطى الرئيسى، دون الواسطى الفرعية لعدم توافر الشروط الأمنية.