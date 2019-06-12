شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لجنة اقتراحات النواب توافق على إنشاء محكمة جديدة بالعاشر بعد التوسع العمرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، علي الاقتراح المقدم من النائب محمد الزاهد بشأن إنشاء محكمة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



جاء ذلك بعدما شدد النائب محمد الزاهد، علي أهمية إنشاء محكمة جديدة لاسيما أن الحالية عبارة عن دور واحد فقط وكان في الأصل "حضانة"، لافتاً إلي أنه لا يسع المترددين علي المحكمة، حيث يصل عدد المترددين علي نيابة المرور إلي 1000 فرد يومياً، ومتوسط المحامين المقيدين بالعاشر من رمضان 1000 محامٍ.

من جانبه، أكد المستشار محمود سمير، ممثل وزارة العدل الحاجة الفعلية لإنشاء محكمة جديدة بالعاشر من رمضان لاسيما مع التوسعات العمرانية، مشيراً إلي أن هناك محكمة قائمة بالفعل لكنها قديمة وبمساحة 600 متر، وهناك أرض مُخصصة لإنشاء أخري جديدة علي مساحة تزيد علي 4 آلاف متر وسيتم مخاطبة وزارة التخطيط في هذا الشأن.

بدوره طالب ممثل وزارة التخطيط، شعراوي عبد المنعم، بدراسة مبدئية للمحكمة المزمع إنشاؤها والتكلفة، والاستشارات الهندسية، والتراخيص وتكاليف السنوات التالية لإدراجها بالخطط.

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