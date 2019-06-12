مصرع زوجين وإصابة ٤ من أسرتهما في حادث بطريق الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي زوجان مصرعهما وأصيب 4 من أفراد أسرتهما إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأربعاء، كانوا يستقلونها بطريق " الضبعة - وادي النطرون" عند الكيلو ١٣٥ اتجاه القاهرة، بمحافظة البحيرة.

تبين انقلاب سيارة ملاكي قيادة محمد نشأت الإبشيرى، 42 سنة، ومقيم بولاق القاهرة، أثناء عودته وأسرته من إجازة بالساحل الشمالي، و أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة وزوجته أسماء محمد عبد الرحمن، 35 سنة، وإصابة أبنائها "نور"٦ سنوات، و"هبة" ١٥ سنة، و "أحمد"١٣ سنة، ومحمد عبد الرحمن عبد الناصر، ٦٠ سنة ، والد الزوجة، وجميعهم مقيمون بالقاهرة.

نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون، والجثتين لمشرحة ذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم.