يستقبل جماهير "كان 2019".. 10 معلومات عن مطار برج الدولي بالإسكندرية - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

يستعد مطار برج العرب الدولي، لاستقبال منتخبات ومشجعي المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية والتي تقام مبارياتها في الإسكندرية وتضم "نيجيريا، غينيا، بوروندي، مدغشقر"، وذلك في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ويستعرض "الخليج 365" 10 معلومات عن مطار برج العرب الدولي، ثاني أكبر مطار في مصر بعد مطار القاهرة الدولي:

- أنشئ مطار برج العرب الجديد كتوسعة للمطار القديم على مساحة 43669 م2 عام 2010، لتقديم خدمات النقل الجوي الإقليمية والدولية.

- يقع المطار على مسافة 43 كيلو متر جنوب غرب الإسكندرية، ويبعد عن مدينة برج العرب الجديدة حوالي 14 كم في الاتجاه الشرقي.

- يضم ممر رئيسي بطول 3400 م × 45 م , 7 S، والترماك يسع 11 طائرة، ومجهز بإنارة ليلية.

- أصبح برج العرب المطار الوحيد في الإسكندرية بعد إغلاق مطار الإسكندرية "النزهة" نظراً لعدم تحمل ممراته الطائرات الكبيرة لطبيعة الأرض ووجود عوائق من المباني المخالفة لقيود الارتفاع حول المطار.

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- زاد عدد الركاب بمطار برج العرب من 700 ألف راكب عام 2010 ليصل لنحو 3 ملايين راكب عام 2018، وفقا لوزارة الطيران المدني.

- تعمل بمطار برج العرب عدد كبير من خطوط الطيران من بينها "مصر للطيران، مصر للطيران إكسبريس، العربية للطيران، النيل للطيران، فلاي دبي، طيران الجزيرة، الخطوط الجوية الإفريقية، السعودية" وغيرها.

- تدرس وزارة الطيران تنفيذ مشروع لتوسعة مطار برج العرب الدولي من خلال قرض ميسر مقدم من وكالة جايكا اليابانية، يبلغ قدره 18.2 بليون ين ياباني.

- تتضمن خطة مشروع التوسعة تصميم مطار برج العرب الدولي ليكون "مطار صديق للبيئة" من خلال استخدام التكنولوجيا اليابانية المتقدمة لتشغيل المطار بالطاقة الشمسية، ونظام عالي الكفاءة لتكييف الهواء والإضاءة، للحد من التغير المناخي العالمي.

- ألغيت ساحات الانتظار بصالة الوصول بمطار برج العرب مؤخرا لدواعي أمنية، ما جعل المودعون ينتظرون بالساعات في البرد والمطر شتاءا والحر صيفا.

- تعكف محافظة الإسكندرية على تطوير شامل للطريق الرئيسي المؤدى إلى مطار برج العرب الدولي، بعد شكاوي استمرت سنوات من تدهور حالته الإنشائية، وذلك استعدادا لوصول الفرق والوفود المشاركة في أمم أفريقيا.