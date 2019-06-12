اقتراحات النواب تقر تعديلات جديدة بقانون البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن تعديل المادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وأوصت الحكومة باتخاذ اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية في ضوء التعديل المقترح.

وجاء نص التعديل المقترح من النائبة بشأن تعديل المادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، كالتالي:

"على عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه، وفي حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه إبلاغ رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الاجتماع، ويجوز لأي عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أو لمالك في العقار أن ينيب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية من يراه من أعضاء الجمعية العمومية في حالة التصويت العلني فقط، ولا تكون الإنابة إلا لعضو واحد فقط، أما في حالات التصويت السري في اختيار رئيس وأعضاء الاتحاد أو سحب الثقة منهم فلا يجوز الاعتداد بأي إنابة ولا يجوز للعضو أن ينيب عنه آخر".

من جانبه، قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات، إن أموال الاتحاد من الذي يحميها، والجمعيات العمومية التي تنعقد تكون وهمية، وهناك اختلاسات للأموال، ويجب أن تعامل أموال اتحاد الشاغلين مثل المال العام، ويتم معاملة القائمين علي اتحاد الشاغلين كموظفين عموميين.​