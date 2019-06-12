شهامة شاب.. تدخل لفض مشاجرة فسقط قتيلا في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية ـ محمد عامر:

دفع شاب حياته ثمنا لشهامته بعدما تدخل لفض مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية، إثر تلقيه طعنة قاتلة بالصدر.

تلقى قسم شرطة الدخيلة، إخطارا من مستشفى قصر الشفا، تفيد بوصول المدعو "محمد. ع. ف"، مصاب بجرح قطعي أسفل القفص الصدري، وتوفي.

انتقل مأمور وضباط قسم الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص حدوث مشاجرة بشارع ميدان بين كلاً من الطرف الأول "محمد.ط.م"، 25 عاما، وطرف ثاني "محمد.ال.ع"، و"أحمد.ال.ع"، و"أحمد.م.ع"، و"نورهان.أ.م"، و"رندا.أ.م"، و"نجاه.م.ع"، جميعهم مقيمين بالهانوفيل.

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وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب قيام الأول بفسخ خطبته من ابنة المتهمة السادسة تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها المجنى عليه لفض الاشتباك بينهما.

وكشفت التحريات طعن المتهم الثاني المدعو "محمد.ع.ف"، أثناء فض المشاجرة بين الطرفين بسلاح أبيض "مطواه"، أسفل القفص الصدري، وجرى نقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر المحضر رقم 15633 لسنة 2019 جنح الدخيلة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.