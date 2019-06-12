مصرع شاب وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بطريق "بلبيس – العاشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب
لقي شاب، مصرعه، فيما أصيب 9 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" وذلك بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" وذلك بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 9 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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