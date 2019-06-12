الرئيس السيسي يلتقي وزير الدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر الأربعاء، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم، منتدى مكافحة الفساد، الذي يعقد على مدار يومين بشرم الشيخ.

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