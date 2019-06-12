طالبة تمزق كراسة الإجابة وأخرى تبتلع دبوس في امتحان اللغة الإنجليزية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن غرفة العمليات بالمديرية على تواصل لحظة بلحظة بغرفة عمليات المحافظة وعمليات الوزارة، وأن امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وبين وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، أن غرفة العمليات، تلقت بلاغا بتمزيق الطالبة مريم محمد الشرقاوى بلجنة مدرسة الروضة الثانوية المشتركة بإدارة الروضة التعليمية كراسة الإجابة الخاصة بها، كما ابتلعت الطالبة مريم مجدي عويس بلجنة كفر البطيخ الثانوية المشتركة بإدارة كفر البطيخ التعليمية "دبوس" في آخر ربع ساعة من انتهاء وقت الامتحان وجرى نقلها إلى المستشفى وخرجت بعد إجراء الإسعافات لها.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن هناك 141 طالبا وطالبة تغيبوا عن أداء الامتحانات من إجمالي عدد الطلاب البالغ عددهم 10881 طالبا وطالبة مقيدين في 32 لجنة على مستوى المحافظة، فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات بالتأكد من عدم تمكن أى طالب من الدخول بأية وسيلة غش إلى اللجنة التى يؤدي فيها الامتحان.