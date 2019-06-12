بالصور.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالأقصر عن مستوى امتحان الإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بالأقصر حول مستوي امتحان اللغة الإنجليزية.

في الوقت الذي قال فيه عدد من الطلاب أن الإمتحان جاء سهل وواضح ذكر آخرون أنه صعب وطويل.

من ناحيته قال عبد اللطيف عمران القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم إن الإمتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط وغرفة العمليات وكافة التقارير الواردة من الإدارات أكدت عدم وجود شكاوى من مستوى الأسئلة شكاوى بعض الطلاب جاءت بسبب عدم بذل المزيد من الجهد فى المذاكرة والتحصيل.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر قد انتهت من تجهيز 21 لجنة ليؤدى 5844 طالبا الامتحانات حضر منهم فى اليوم الاول 5486 وتغيب 358 .