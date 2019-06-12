ليبيا /حريق يتسبب في خسارة حوالي 30 ألف برميل من حقل السرير

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بتوقف أحد المولدات الكهربائية بحقل السرير عن العمل نتيجة حريق نشب قبل يومين ما تسبب في انخفاض الإنتاج بحوالي 30 ألف برميل يوميا.
وأوضحت المؤسسة أن الحريق أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المجمع الأول، مشيرة إلى إجراء تحقيق داخلي لتحديد أسباب ارتفاع حرارة المولد، وتقدير أعمال الإصلاح الضرورية لعملية إعادة التشغيل.
يشار إلى أن حقل السرير الذي تشرف على تشغيله شركة الخليج للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، يعد أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، باحتياطيات مؤكدة تبلغ قرابة 5 مليارات برميل نفط.
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