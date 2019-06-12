المغرب :نائب عن حزب العدالة و التنمية " الاخواني " يمنع من اجتياز الامتحانت لسنتين بسبب...

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في المغرب، منع النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الإخواني نورالين أقشيبل، من اجتياز امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة) لسنتين متواليتين، وفق ما ينص عليه قانون منع الغش في الامتحانات.

وأصدرت وزارة التعليم قرارها، بعد ثبوت مخالفة النائب المنتمي للحزب الإسلامي للقوانين الناظمة للامتحانات بالمغرب، إذ جرى ضبطه، يوم السبت الماضي، متلبسًا بحيازة ثلاثة هواتف ذكية، خلال حضوره لاجتياز امتحانات السنة الأولى من سلك البكالوريا بإحدى المدارس الثانوية في العاصمة الرباط.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحجز الهواتف الثلاثة التي وجدت بحوزة البرلماني أقشيبل، أثناء ضبطه داخل القسم، فيما فتح حزب العدالة والتنمية تحقيقًا داخليًا عبر لجنة النزاهة والشفافية، وتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت غش النائب المنتمي لصفوفه.

وكان البرلماني أقشيبل قد اعترف بحيازته للهواتف الثلاثة داخل الفصل، وبرر الأمر بأنه لم ينتبه لها، رغم أن القانون واضح في ذلك، فيما تضع جميع المؤسسات التعليمية لافتات ومنشورات تشير إلى تجريم حمل الهواتف والأجهزة الإلكترونية خلال أيام الامتحانات داخل المؤسسات.