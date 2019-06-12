الفيضانات تجبر الآلاف على النزوح من مئات القرى الهندية

أصبحت مئات القرى الهندية خاوية على عروشها بعد أن تم إخلاؤها من سكانها إثر إجبار الفيضانات التاريخية الآلاف على النزوح من قراهم .

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء - أن الهند شهدت خلال الأسابيع الأخيرة درجات حرارة مرتفعة للغاية ، وشهدت

مدينة دلهي أمس الأول /الاثنين أعلى درجة حرارة لها خلال شهر يونيو الجاري ، حيث وصلت درجة الحرارة فيها إلى 48 درحة مئوية ، وفي ولاية راجستان، شهدت مدينة تشورو أعلى درجة حرارة لها (8ر50 درجة مئوية) مما يجعلهاأكثر مكان سخونة على سطح كوكب الأرض.وأوضحت الجارديان أن النقص الحاد في مورد المياه قد دمر مورد رزق القرويين المُعتمد على الزراعة ، وتسبب الأمر في ذبول المحاصيل وموتها وتضور الماشية جوعا.ويتوقع العلماء استمرار ارتفاع درحات الحرارة إلى جانب زيادة الاحتباس الحراري ونزوح السكان، مع استمرار معاناة المنطقة من نقص حاد في المياه والاحتياج إلى حلول مبتكرة لضمان وجود ما يكفي من المياه للجميع.