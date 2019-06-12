اخبار العالم

الفيضانات تجبر الآلاف على النزوح من مئات القرى الهندية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصبحت مئات القرى الهندية خاوية على عروشها بعد أن تم إخلاؤها من سكانها إثر إجبار الفيضانات التاريخية الآلاف على النزوح من قراهم .
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء - أن الهند شهدت خلال الأسابيع الأخيرة درجات حرارة مرتفعة للغاية ، وشهدت

مدينة دلهي أمس الأول /الاثنين أعلى درجة حرارة لها خلال شهر يونيو الجاري ، حيث وصلت درجة الحرارة فيها إلى 48 درحة مئوية ، وفي ولاية راجستان، شهدت مدينة تشورو أعلى درجة حرارة لها (8ر50 درجة مئوية) مما يجعلها
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
أكثر مكان سخونة على سطح كوكب الأرض.
وأوضحت الجارديان أن النقص الحاد في مورد المياه قد دمر مورد رزق القرويين المُعتمد على الزراعة ، وتسبب الأمر في ذبول المحاصيل وموتها وتضور الماشية جوعا.
ويتوقع العلماء استمرار ارتفاع درحات الحرارة إلى جانب زيادة الاحتباس الحراري ونزوح السكان، مع استمرار معاناة المنطقة من نقص حاد في المياه والاحتياج إلى حلول مبتكرة لضمان وجود ما يكفي من المياه للجميع.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيضانات تجبر الآلاف على النزوح من مئات القرى الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا