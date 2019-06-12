بوريس جونسون يطلق اليوم حملته لخلافة تيريزا ماي

وكالات:

يطلق وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، حملته لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في قيادة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة، فيما عرض نواب مذكرة جديدة تهدف الى منع تنفيذ بريكست بدون اتفاق.

ويعتبر جونسون المرشح الاوفر حظا بين عشرة مرشحين آخرين لخلافة ماي التي تغادر منصبها بعدما فشلت في إخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في الوقت المحدد.

وتم ارجاء موعد بريكست مرتين وبات الان مرتقبا في 31 تشرين الاول/اكتوبر .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();



وأعلن جونسون وهو أبرز الشخصيات التي كانت مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في استفتاء العام 2016، أنه سيطبق بريكست سواء باتفاق مع بروكسل ام بدون اتفاق.



وقال قبل اطلاق حملته رسميا "بعد ثلاث سنوات وتفويت استحقاقين، يجب أن نغادر الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول/اكتوبر