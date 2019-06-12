الحكومة اليمنية تدين قصف الحوثيين لمطار أبها السعودي

أدانت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، قصف الحوثيين لمطار أبها السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ووصفت الحكومة اليمنية عملية الاستهداف بالعمل الإرهابي، من الطراز الأول، بحسب "العربية".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات

التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ "حوثي" بصالةالقدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

قال المتحدث باسم "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، إن استمرار الحصار الذي يفرضه التحالف العربي وإغلاق مطار صنعاء يجعل مطاراتها في مرمى النيران.