الحكومة اليمنية تدين قصف الحوثيين لمطار أبها السعودي

أدانت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، قصف الحوثيين لمطار أبها السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم.
ووصفت الحكومة اليمنية عملية الاستهداف بالعمل الإرهابي، من الطراز الأول، بحسب "العربية".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم قواتالتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ "حوثي" بصالة
قال المتحدث باسم "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، إن استمرار الحصار الذي يفرضه التحالف العربي وإغلاق مطار صنعاء يجعل مطاراتها في مرمى النيران.
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