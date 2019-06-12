مستشارة النمسا تدعو إلى تجاوز الخلاف في المواقف السياسية والدين

دعت بيرجيته بيرلاين المستشارة الفيدرالية للنمسا إلى تجاوز الخلاف في المواقف السياسية أو الأصل أو الدين أو الجنس و التركيز على القيم الموحدة والقواسم المشتركة للإنسانية.
وطالبت بيرلاين - في كلمة لها اليوم الأربعاء أمام المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) بتوافق كل القوى السياسية في اختيار مرشح نمساوي
وأوضحت أن الحكومة المؤقتة في البلاد سوف تعمل على تعزيز الثقة والإنسانية وترسيخ قيم العمل الجماعي باعتبارها تقاليد نمساوية أصيلة، وذلك خلال فترة توليها السلطة حتى
ونوهت المستشارة النمساوية إلى أن الحكومة الجديدة تركز على تحقيق الاستقرار والأمن وتوفير جميع الخدمات للمواطنين وحماية مصالح البلاد.
وفيما يتعلق بإنهاء الفصل التشريعي، طلبت المستشارة بيرلاين من أعضاء البرلمان اتخاذ جميع الترتيبات بسرعة وبشكل جماعي من أجل تحديد موعد الانتخابات المقبلة مع الأخذ في الاعتبار موعد 29 سبتمبر المقبل، والذي توافقت عليه معظم الأحزاب.
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