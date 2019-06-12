الحوثيون: مطار أبها مقابل مطار صنعاء

قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام، إن استمرار الحصار الذي يفرضه التحالف العربي وإغلاق مطار صنعاء يجعل مطاراتها في مرمى النيران.
وقال عبد السلام: "للعام الخامس وإغلاق مطار صنعاء ورفض الحل السياسي والخيار السلمي يحتمعلى شبعنا اليمني الدفاع عن نفسه".
كما أشار المتحدث باسم الحوثيين إلى أنه "وجب إفهام دول العدوان بأن مطاراتها في مرمى النيران، وأن إغلاقها أو إصابتها بشلل تام هو
وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين، قد ذكرت صباح اليوم أن الجماعة ضربت بصاروخ كروز مطار أبها السعودي، وأن الإصابة كانت دقيقة.
ثم أكد التحالف العربي استهداف المطار، مشيرا إلى أنه أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًا من المسافرين بينهم 3 نساء وطفلان.
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