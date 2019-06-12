البحرين: استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي تصعيد خطير بسلاح إيراني

قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني وأدى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء.

وكتب الشيخ آل خليفة على حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " "المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه إرهاب الحوثيين ودعم إيران لهم".

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وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة

للحوثيين، قد ذكرت صباح اليوم أن الجماعة ضربت بصاروخ كروز مطار أبها السعودي، وأن الإصابة كانت دقيقة.

فيما أكد التحالف العربي استهداف المطار، مشيرا إلى أنه أسفر عن إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين بينهم 3 نساء وطفلان.