قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن (واشنطن) لم ترسل إلى (موسكو) إشارات محددة بشأن اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، خلال قمة مجموعة العشرين في (أوساكا).
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم
وأضاف: "أن الاتصالات على هذا المستوى لا يجري إعدادها بتعليقات كلامية فضفاضة، إنها تتطلب جهودا دبلوماسية محددة"، مؤكدا أنه لا يوجد أي نشاط من الجانب الأمريكي في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: واشنطن لم ترسل إشارات محددة بشأن اجتماع بوتين وترامب خلال قمة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.