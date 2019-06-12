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مقتل 53 من مقاتلي طالبان في عملية أمنية بجنوب أفغانستان

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أعلن رحمة الله يارمال حاكم إقليم زابل جنوب أفغانستان، اليوم الأربعاء، مقتل 53 على الأقل من مقاتلي حركة طالبان في عملية نفذتها القوات

الأفغانية بالإقليم.
وقال يارمال - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - إن العملية نفذت ردا على هجوم
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لطالبان على عدد من المواقع الأمنية لقوات الأمن في منطقة داي شوبان.
وأضاف أن 6 على الأقل من أفراد قوات الأمن قتلوا في العملية، لكنهم تمكنوا من طرد فلول طالبان من المنطقة.
 
 
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