مقتل 53 من مقاتلي طالبان في عملية أمنية بجنوب أفغانستان

أعلن رحمة الله يارمال حاكم إقليم زابل جنوب أفغانستان، اليوم الأربعاء، مقتل 53 على الأقل من مقاتلي حركة طالبان في عملية نفذتها القواتالأفغانية بالإقليم.
وقال يارمال - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - إن العملية نفذت ردا على هجوم
لطالبان على عدد من المواقع الأمنية لقوات الأمن في منطقة داي شوبان.
وأضاف أن 6 على الأقل من أفراد قوات الأمن قتلوا في العملية، لكنهم تمكنوا من طرد فلول طالبان من المنطقة.
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